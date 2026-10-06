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سكان لفرانس برس: سماع دوي انفجار في شمال الرياض

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2026-10-06 | 05:06
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سكان لفرانس برس: سماع دوي انفجار في شمال الرياض
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سكان لفرانس برس: سماع دوي انفجار في شمال الرياض

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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