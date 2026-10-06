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أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإيران لن تتراجع
آخر الأخبار
2026-10-06 | 08:58
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أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإيران لن تتراجع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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بالتهديدات
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