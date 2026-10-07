احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٧ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

يديعوت أحرونوت: اعتقال شخصين أمام منزل نتنياهو في قيساريا في احتجاجات للمطالبة بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

يديعوت أحرونوت: اعتقال شخصين أمام منزل نتنياهو في قيساريا في احتجاجات للمطالبة بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

أ.ف.ب: دقيقة صمت في مواقع إسرائيلية هاجمتها حماس في الذكرى الثالثة للسابع من تشرين الأول/أكتوبر