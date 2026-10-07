وزير الخارجية الأوكراني: 6 قتلى على الأقل في كييف ومقاطعات أخرى في هجمات روسية بمئات الصواريخ والمسيرات

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حماس: 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات وهو محطة تاريخية في مشروعنا النضالي والمقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس