حماس: نحمل واشنطن والوسطاء مسؤولية إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وتطبيق خريطة الطريق وإغاثة غزة

حماس: الاحتلال يواصل إبادة صامتة رغم التهدئة وقتل 1,500 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار

حماس: الاحتلال يواصل إبادة صامتة رغم التهدئة وقتل 1,500 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار

حماس: 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات وهو محطة تاريخية في مشروعنا النضالي والمقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس