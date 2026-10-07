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حماس: الشروع الفوري في بناء استراتيجية نضالية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني هو السبيل لمواجهة الحكومة الفاشية

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2026-10-07 | 03:12
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حماس: الشروع الفوري في بناء استراتيجية نضالية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني هو السبيل لمواجهة الحكومة الفاشية
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حماس: الشروع الفوري في بناء استراتيجية نضالية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني هو السبيل لمواجهة الحكومة الفاشية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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