حماس: نطالب الجنائية والعدل الدولية بملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب

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المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: احترام اتفاق الطائف يعني احترام جميع بنوده أي يجب أن تنسحب إسرائيل بناء على اتفاقية 1949 وبرأينا إعطاء مبرر بأن هذا هو أقصى ما يستطيع لبنان القيام به أمر غير دقيق