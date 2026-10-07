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الخارجية اليمنية: ندين بشدة اعتداء مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي فجر اليوم بصاروخين باليستيين ومسيرات

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2026-10-07 | 07:08
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الخارجية اليمنية: ندين بشدة اعتداء مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي فجر اليوم بصاروخين باليستيين ومسيرات
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الخارجية اليمنية: ندين بشدة اعتداء مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي فجر اليوم بصاروخين باليستيين ومسيرات

 
 
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