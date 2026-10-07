رويترز عن مصدر: الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله تُرسل عبر وسطاء يتقاضون أربعة أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر

نتنياهو: سنستكمل المهمة وسنحاسب كل من شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول

نتنياهو: سنستكمل المهمة وسنحاسب كل من شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول

رويترز عن مصدرين: حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران لإيواء النازحين اللبنانيين في أول دعم من نوعه خلال الحرب