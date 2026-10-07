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رئيس وزراء فرنسا عن احتجاجات المدارس: سنستجيب للمطالب ونحن في وضع صعب ونرفض التلاعب بالشباب

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2026-10-07 | 13:32
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رئيس وزراء فرنسا عن احتجاجات المدارس: سنستجيب للمطالب ونحن في وضع صعب ونرفض التلاعب بالشباب
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رئيس وزراء فرنسا عن احتجاجات المدارس: سنستجيب للمطالب ونحن في وضع صعب ونرفض التلاعب بالشباب

 
 
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