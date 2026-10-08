إحصاءات غرفة التحكم المروري: 8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكالة الوطنية للإعلام: القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباحا بلدة المنصوري كما أنه استهدف فجرا محيط بلدتي حداثا وبرعشيت ووادي زبقين

الوكالة الوطنية للإعلام: القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباحا بلدة المنصوري كما أنه استهدف فجرا محيط بلدتي حداثا وبرعشيت ووادي زبقين

دبلوماسي أممي رفيع لـ"الجمهورية": الوضع في جنوب لبنان لا يزال خطِرًا… وإسرائيل لم تقدّم ما يدفع مسار التفاوض إلى الأمام