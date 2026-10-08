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وزير الخارجية الإسرائيلي: سمحنا للحكومة البريطانية بمواصلة العمل من مبنى القنصلية ضمن نطاق نشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين فقط
آخر الأخبار
2026-10-08 | 02:18
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وزير الخارجية الإسرائيلي: سمحنا للحكومة البريطانية بمواصلة العمل من مبنى القنصلية ضمن نطاق نشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين فقط
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