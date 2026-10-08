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التلفزيون الإيراني: اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين في منطقة نصرت آباد بمدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد
آخر الأخبار
2026-10-08 | 03:48
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التلفزيون الإيراني: اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين في منطقة نصرت آباد بمدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد
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