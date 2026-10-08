رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في عين التينة عضو مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور جيمس بول لانكفورد (James Paul Lankford) والوفد المرافق بحضور السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى

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سلام: إنّ ارتفاع حجم مشروع موازنة عام 2027 إلى نحو سبعة مليارات دولار يمثّل تحسّناً مهماً في قدرة الدولة على تمويل مشاريعها وخدماتها لكنه لا يعني أنّ لدينا فائضاً كافياً لتلبية جميع الحاجات المشروعة للمواطنين