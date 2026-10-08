الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا ضخما في محيط بلدة دير سريان

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وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا ممثلًا الرئيس عون خلال معرض experia: وجودنا في هذا الافتتاح بداية لشيء اكبر بكثير ونأمل ان يصبح هذا المعرض محطة سنوية ثابتة وان يضع لبنان مجددا على خريطة التكنولوجيا والابتكار