سي إن إن عن تقرير للكونغرس: قيمة الطائرات التي خسرها الجيش الأميركيّ في الحرب مع إيران تصل إلى 3.3 مليار دولار

وكالة عن الدفاع المدنيّ السعوديّ: حطام متساقط من صاروخ باليستيّ تم اعتراضه تسبب في أضرار مادية لروضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض

وكالة عن الدفاع المدنيّ السعوديّ: حطام متساقط من صاروخ باليستيّ تم اعتراضه تسبب في أضرار مادية لروضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض

وزير التكنولوجيا ممثلًا الرئيس عون: لبنان قادر على أن يكون من الدول التي تُنتج التكنولوجيا فيه