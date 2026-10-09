الخطوط السعودية في بيان: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتضرر إحدى طائراتنا في أثناء وجودها على أرض المطار دون وجود ركاب على متنها

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