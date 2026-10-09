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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنصوري
آخر الأخبار
2026-10-09 | 04:43
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنصوري
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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