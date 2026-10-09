سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: نحن بحاجة إلى ثقافة سياسية لا تختزل السياسة بالصراع على السلطة بل تراها مسؤولية عن الصالح العام وإلى ثقافة مواطنة لا تنكر تنوّع اللبنانيين بل تجعل من الدولة إطاراً جامعاً لهذا التنوع

سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: الدولة التي نريد لا تكتمل سيادتها على أرضها إذا بقيت ضعيفة أمام المصالح الفئوية والخاصة ولا تستعيد ثقة الناس إذا لم تقم على العدالة والمساواة وسيادة القانون

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