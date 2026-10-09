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o
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نتنياهو: أشيد بالرئيس ترمب ووزير الخارجية روبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
آخر الأخبار
2026-10-09 | 11:12
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نتنياهو: أشيد بالرئيس ترمب ووزير الخارجية روبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
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