ترامب: إيران كانت ستستهدف على الأرجح مدينتي سان دييغو ولوس أنجلس بسبب سهولة مسار الصواريخ إليهما

النائب العام في الإمارات: المشتبه به أقر بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك

النائب العام في الإمارات: المشتبه به أقر بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك

النائب العام في الإمارات: التحقيقات في واقعة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة عُماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن جوريون في تل أب