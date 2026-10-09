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النائب العام الإماراتي: مساعد قائد طائرة فلاي دبي استلهم مخططه من هجمات 11 أيلول وأقر بأنه تصرّف بمفرده

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2026-10-09 | 12:54
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النائب العام الإماراتي: مساعد قائد طائرة فلاي دبي استلهم مخططه من هجمات 11 أيلول وأقر بأنه تصرّف بمفرده
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النائب العام الإماراتي: مساعد قائد طائرة فلاي دبي استلهم مخططه من هجمات 11 أيلول وأقر بأنه تصرّف بمفرده

 
 
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