النائب العام الإماراتي: مساعد قائد طائرة فلاي دبي استلهم مخططه من هجمات 11 أيلول وأقر بأنه تصرّف بمفرده

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معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي توقف منذ اسبوع شخصين داخل فان عند حاجز ضهر البيدر وبحوزتهما ٦٠٠ غرام TNT وعتاد عسكري وقد سلما الى الشرطة العسكرية