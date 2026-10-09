ترامب: اتفقت مع بوتين على قيام روسيا بتزويد السوق الأميركية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل

ترامب: روسيا ستقوم بتوريد 500 ألف طن أخرى من الديزل في تشرين الثاني تليها مليون طن فورا

ترامب: روسيا ستقوم بتوريد 500 ألف طن أخرى من الديزل في تشرين الثاني تليها مليون طن فورا

معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي توقف منذ اسبوع شخصين داخل فان عند حاجز ضهر البيدر وبحوزتهما ٦٠٠ غرام TNT وعتاد عسكري وقد سلما الى الشرطة العسكرية