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وسائل إعلام تابعة للحوثيين: هجوم بغارتين يستهدف المجمع الحكوميّ في مديرية سامع جنوبي تعز

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2026-10-09 | 23:56
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وسائل إعلام تابعة للحوثيين: هجوم بغارتين يستهدف المجمع الحكوميّ في مديرية سامع جنوبي تعز
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وسائل إعلام تابعة للحوثيين: هجوم بغارتين يستهدف المجمع الحكوميّ في مديرية سامع جنوبي تعز

 
 
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