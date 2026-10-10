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رويترز عن مصادر مطلعة وشاهد: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية الرياض

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2026-10-10 | 09:11
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رويترز عن مصادر مطلعة وشاهد: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية الرياض
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رويترز عن مصادر مطلعة وشاهد: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية الرياض

 
 
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