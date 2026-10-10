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ترامب معلقا على الوضع في إيران والهجمات: سننظر في الأمر

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2026-10-10 | 12:52
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ترامب معلقا على الوضع في إيران والهجمات: سننظر في الأمر
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ترامب معلقا على الوضع في إيران والهجمات: سننظر في الأمر

 
 
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