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الوكالة الوطنية: غارة على بلدة كفرتبنيت
آخر الأخبار
2026-10-11 | 03:31
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الوكالة الوطنية: غارة على بلدة كفرتبنيت
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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