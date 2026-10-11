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وزير الخارجية الباكستاني: وجهنا سفارتنا في الرياض للتنسيق مع السلطات وتقديم المساعدة لمواطنينا المصابين
آخر الأخبار
2026-10-11 | 09:56
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وزير الخارجية الباكستاني: وجهنا سفارتنا في الرياض للتنسيق مع السلطات وتقديم المساعدة لمواطنينا المصابين
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