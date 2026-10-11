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الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض أطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
آخر الأخبار
2026-10-11 | 15:43
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الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض أطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
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