رويترز عن منشور على “إكس”: السفارة البريطانية في السعودية تناشد المواطنين بتجنب جميع أشكال السفر غير الضروري إلى جدة والدمام وإلى جميع المطارات في المملكة باستثناء الموجود في المدينة المنورة

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