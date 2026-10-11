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o
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منشور على إكس: الدفاع المدني السعودي يصدرا تحذيرا من خطر محتمل في أبها
آخر الأخبار
2026-10-11 | 19:43
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منشور على إكس: الدفاع المدني السعودي يصدرا تحذيرا من خطر محتمل في أبها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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