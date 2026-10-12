الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي نعمل فيها جنوبي لبنان

رويترز نقلا عن بيانات سيريوم: مطار الرياض ألغى 99.7% من الرحلات التي كانت المقررة أمس الأحد ومن المتوقع إلغاء حوالي 60% من الرحلات المقررة في المطار اليوم

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