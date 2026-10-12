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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي نعمل فيها جنوبي لبنان

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2026-10-12 | 03:09
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي نعمل فيها جنوبي لبنان
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي نعمل فيها جنوبي لبنان

 
 
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