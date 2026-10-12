الأمين العام لأوبك: نمو الطلب على النفط هذا العام يبلغ 400 ألف ب/ي

الوكالة الوطنية للاعلام: الشهيد الذي سقط صباح اليوم إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الاسرائيلي في عين ابل هو المؤهل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو من بلدة عين إبل في قضاء بنت جبيل وذلك اثناء قيامه بالعمل في حقل زراعي عند أطراف البلدة

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