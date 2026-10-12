الجزيرة: هجوم بمسيرتين على مخيم للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل

مصدران أمنيان لرويترز: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية في بلدة كويه شرقي أربيل بالعراق دون أنباء عن إصابات

مصدران أمنيان لرويترز: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية في بلدة كويه شرقي أربيل بالعراق دون أنباء عن إصابات

أ.ف.ب: السفارة الأسترالية تدعو مواطنيها في الرياض مجددا إلى "لزوم أماكنهم"