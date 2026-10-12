فاتيكان: من المتوقع دخول البابا ليو إلى المستشفى صباح غد الثلاثاء

قائد الجيش السوداني يأمر بفتح تحقيق في غارات جوية قرب الحدود مع مصر أسفرت عن 72 قتيلا

قائد الجيش السوداني يأمر بفتح تحقيق في غارات جوية قرب الحدود مع مصر أسفرت عن 72 قتيلا

رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى منذ نحو أسبوعين لتصل إلى 106.17 د/ب عقب الهجمات على السعودية