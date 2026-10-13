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الوكالة الوطنية: تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحمام عند مدخل الخيام
آخر الأخبار
2026-10-13 | 02:47
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الوكالة الوطنية: تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحمام عند مدخل الخيام
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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