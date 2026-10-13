الوكالة الوطنية: تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحمام عند مدخل الخيام

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النائب بلال عبد الله للـLBCI: المجلس الدستوري خضع للارادة السياسية ولم نكن نتوقع أن يأخذ دور المجلس النيابي في التشريع وهو تدخل في التفاصيل وأجرى التعديلات على أهواء وطلبات بعض المراجع والمؤسسات