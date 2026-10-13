بيان للحكومة الألمانية: المستشار ميرتس أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي والمناقشات تركزت على الهجمات التي يشنها الحوثيون بما في ذلك الهجوم على مطار الرياض إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط وتأثير ذلك على أسعار الطاقة في ألمانيا

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