افرام: يجب استعمال الطاقة الشمسية بطريقة أذكى وأكثر كفاءة خصوصا خلال ساعات الظهيرة من خلال دمج الطاقة الشمسية مع المولدات الخاصة اذ يجب السماح بتغذية المولدات الحالية ظهرا بالطاقة الشمسية

الحوثيون يهددون السعودية: أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض

الحوثيون يهددون السعودية: أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض

نعمة افرام في مؤتمر صحفي مع سجيع عطية لعرض توصيات وحلول معالجة أزمة الكهرباء:كهرباء لبنان تستخدم المازوت ولو استخدمنا الغاز لكنا وفرنا على خزينة الدولة ما يقارب الملياري دولار