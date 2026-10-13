أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية وقد تحدثت مع ولي العهد السعودي
آخر الأخبار
2026-10-13 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية وقد تحدثت مع ولي العهد السعودي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحوثيون
يتصرفون
للغاية
تحدثت
العهد
السعودي
التالي
وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون: مقتل شخصين في هجوم على ميناء نفطي على ساحل البحر الأحمر
ترامب: إيران دولة فاشلة ولا تتوفر على اقتصاد ولا تدفع رواتب جنودها وسنتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:15
إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار
أخبار لبنان
12:15
إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار
0
أخبار دولية
12:13
الحكومة السعودية تؤكد أنها "لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"
أخبار دولية
12:13
الحكومة السعودية تؤكد أنها "لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"
0
أخبار لبنان
12:00
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
أخبار لبنان
12:00
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
0
آخر الأخبار
11:57
وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون: مقتل شخصين في هجوم على ميناء نفطي على ساحل البحر الأحمر
آخر الأخبار
11:57
وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون: مقتل شخصين في هجوم على ميناء نفطي على ساحل البحر الأحمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:15
إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار
أخبار لبنان
12:15
إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار
0
آخر الأخبار
11:57
وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون: مقتل شخصين في هجوم على ميناء نفطي على ساحل البحر الأحمر
آخر الأخبار
11:57
وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون: مقتل شخصين في هجوم على ميناء نفطي على ساحل البحر الأحمر
0
آخر الأخبار
11:40
ترامب: إيران دولة فاشلة ولا تتوفر على اقتصاد ولا تدفع رواتب جنودها وسنتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا
آخر الأخبار
11:40
ترامب: إيران دولة فاشلة ولا تتوفر على اقتصاد ولا تدفع رواتب جنودها وسنتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا
0
آخر الأخبار
11:37
ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية وربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن
آخر الأخبار
11:37
ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية وربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-10-10
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يشعل حرائق في مناطق متفرقة من الخيام
آخر الأخبار
2026-10-10
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يشعل حرائق في مناطق متفرقة من الخيام
0
أخبار دولية
2026-08-01
إيطاليا تعلق موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا
أخبار دولية
2026-08-01
إيطاليا تعلق موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا
0
خبر عاجل
2026-05-29
نداء النبطية إلى الرؤساء والحكومة: حماية مدن الجنوب وفي مقدمتها النبطية ليست قضية محلية أو فئوية
خبر عاجل
2026-05-29
نداء النبطية إلى الرؤساء والحكومة: حماية مدن الجنوب وفي مقدمتها النبطية ليست قضية محلية أو فئوية
0
أخبار لبنان
09:38
سلام استقبل قائد الجيش: لمواصلة التحقيقات لكشف المتورطين في ملف التفجيرات المضبوطة
أخبار لبنان
09:38
سلام استقبل قائد الجيش: لمواصلة التحقيقات لكشف المتورطين في ملف التفجيرات المضبوطة
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:56
دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)
عالم الطبخ
11:56
دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)
0
أخبار دولية
07:54
أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني
أخبار دولية
07:54
أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني
0
أخبار لبنان
07:13
سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية
أخبار لبنان
07:13
سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية
0
أخبار لبنان
06:58
حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن
أخبار لبنان
06:58
حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن
0
أخبار دولية
06:47
الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا
أخبار دولية
06:47
الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا
0
أخبار لبنان
06:43
اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد
أخبار لبنان
06:43
اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:49
من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
0
أخبار لبنان
13:42
وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ
أخبار لبنان
13:42
وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:47
«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه
أخبار لبنان
12:47
«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه
2
اقتصاد
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 13-10-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 13-10-2026
4
فنّ
03:43
تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
فنّ
03:43
تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
5
فنّ
05:14
"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود
فنّ
05:14
"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود
6
أخبار دولية
09:01
التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء
أخبار دولية
09:01
التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء
7
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام
8
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More