أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية وقد تحدثت مع ولي العهد السعودي

آخر الأخبار
2026-10-13 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية وقد تحدثت مع ولي العهد السعودي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية وقد تحدثت مع ولي العهد السعودي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحوثيون

يتصرفون

للغاية

تحدثت

العهد

السعودي

LBCI التالي
وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون: مقتل شخصين في هجوم على ميناء نفطي على ساحل البحر الأحمر
ترامب: إيران دولة فاشلة ولا تتوفر على اقتصاد ولا تدفع رواتب جنودها وسنتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:15

إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار

LBCI
أخبار دولية
12:13

الحكومة السعودية تؤكد أنها "لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"

LBCI
أخبار لبنان
12:00

سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام

LBCI
آخر الأخبار
11:57

وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون: مقتل شخصين في هجوم على ميناء نفطي على ساحل البحر الأحمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:15

إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار

LBCI
آخر الأخبار
11:57

وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون: مقتل شخصين في هجوم على ميناء نفطي على ساحل البحر الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
11:40

ترامب: إيران دولة فاشلة ولا تتوفر على اقتصاد ولا تدفع رواتب جنودها وسنتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا

LBCI
آخر الأخبار
11:37

ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية وربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-10

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يشعل حرائق في مناطق متفرقة من الخيام

LBCI
أخبار دولية
2026-08-01

إيطاليا تعلق موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا

LBCI
خبر عاجل
2026-05-29

نداء النبطية إلى الرؤساء والحكومة: حماية مدن الجنوب وفي مقدمتها النبطية ليست قضية محلية أو فئوية

LBCI
أخبار لبنان
09:38

سلام استقبل قائد الجيش: لمواصلة التحقيقات لكشف المتورطين في ملف التفجيرات المضبوطة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:56

دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:54

أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية

LBCI
أخبار لبنان
06:58

حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن

LBCI
أخبار دولية
06:47

الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:43

اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

LBCI
أخبار لبنان
13:42

وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:47

«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه

LBCI
اقتصاد
02:11

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 13-10-2026

LBCI
فنّ
03:43

تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟

LBCI
فنّ
05:14

"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود

LBCI
أخبار دولية
09:01

التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More