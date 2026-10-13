الخارجية القطرية: رئيس الوزراء جدد دعم قطر لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل لاتفاق شامل يحقق السلام بالمنطقة

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معلومات الـLBCI: سفيرة لبنان لدى واشنطن عقدت اليوم اجتماعًا روتينيًا في الخارجية الأميركية خُصّص لبحث الخيارات المطروحة بشأن آلية التحقّق من دون تسجيل أي تطوّر جديد أو التوصّل إلى تفاهمات نهائية يمكن الإعلان عنها في الوقت الراهن