التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية

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معلومات للـLBCI: الفحص النسيجي الذي أُجري خلال العملية الجراحية للبابا لاون الرابع عشر أكد إصابته بسرطان غُدّي في الرئة ما يعزّز الشكوك التي أثارتها الفحوصات الطبية السابقة للعملية