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إحصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٥ جرحى في ٦ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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2026-10-14 | 00:13
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إحصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٥ جرحى في ٦ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٥ جرحى في ٦ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

 
 
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