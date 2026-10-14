الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي بالرياض أدى لإصابة مقيم وأضرار مادية محدودة

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الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران: نوصي شركات الطيران بأخذ المخاطر المحتملة في الاعتبار عند العمل في المجال الجوي الأردني وذلك بعد أن كانت توصي الإرشادات السابقة بتجنب المجال الجوي للمملكة