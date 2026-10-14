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مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
المؤلف
تشرلي أبو شبكة
آخر الأخبار
2026-10-14 | 13:41
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مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
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مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
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