الجيش الأميركي: قوات أميركية دمرت في 6 تشرين الأول سفينة شراعية تابعة لإيران كانت تقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن البحرية الأميركية في خليج عمان

الجيش الأميركي: تم إجلاء أفراد الطاقم بأمان قبل تدمير السفينة الشراعية ولا تزال جهود إعادتهم إلى بلادهم جارية

الجيش الأميركي: تم إجلاء أفراد الطاقم بأمان قبل تدمير السفينة الشراعية ولا تزال جهود إعادتهم إلى بلادهم جارية

الرئيس الأوكراني: أشعر بالخيانة من قبل ترامب وهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ ولن أستقيل تحت الضغط الأميركي