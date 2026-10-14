أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
الساحر
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مركز طوارئ الصحة: جريحان بينهما طفل عمره 4 سنوات جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حداثا قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-10-14 | 16:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مركز طوارئ الصحة: جريحان بينهما طفل عمره 4 سنوات جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حداثا قضاء بنت جبيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
طوارئ
الصحة:
جريحان
بينهما
سنوات
الغارة
الإسرائيلية
حداثا
التالي
أسرار الصحف 15-10-2026
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي من مرابض العدو الإسرائيلي على وادي زبقين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:47
فاينانشال تايمز: أميركا تقترح رفع التجميد عن أصول روسية لدفع محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
أخبار دولية
00:47
فاينانشال تايمز: أميركا تقترح رفع التجميد عن أصول روسية لدفع محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:45
وكالة: كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز تُطلق من الغواصات
أخبار دولية
00:45
وكالة: كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز تُطلق من الغواصات
0
أخبار دولية
00:37
أميركا: دمرنا سفينة شراعية تابعة لإيران الأسبوع الماضي
أخبار دولية
00:37
أميركا: دمرنا سفينة شراعية تابعة لإيران الأسبوع الماضي
0
آخر الأخبار
00:33
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي فجرا على بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون
آخر الأخبار
00:33
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي فجرا على بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:33
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي فجرا على بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون
آخر الأخبار
00:33
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي فجرا على بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون
0
آخر الأخبار
00:31
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:31
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
صحف اليوم
00:27
مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط": الإخبار ضد السفيرة ندى معوّض يفتقر إلى السند القانوني ويُرجّح حفظه
صحف اليوم
00:27
مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط": الإخبار ضد السفيرة ندى معوّض يفتقر إلى السند القانوني ويُرجّح حفظه
0
صحف اليوم
00:16
قراءة ديبلوماسية تخالف التوقعات… لا مؤشرات جدّية إلى تصعيد عسكري قبل الانتخابات الأميركية النصفية (الجمهورية)
صحف اليوم
00:16
قراءة ديبلوماسية تخالف التوقعات… لا مؤشرات جدّية إلى تصعيد عسكري قبل الانتخابات الأميركية النصفية (الجمهورية)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-10-12
شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون
أمن وقضاء
2026-10-12
شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون
0
آخر الأخبار
2026-09-30
فرانس برس: ركاب رحلة "فلاي دبي" وصلوا إلى إسرائيل
آخر الأخبار
2026-09-30
فرانس برس: ركاب رحلة "فلاي دبي" وصلوا إلى إسرائيل
0
آخر الأخبار
2026-10-08
وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا ممثلًا الرئيس عون خلال معرض experia: وجودنا في هذا الافتتاح بداية لشيء اكبر بكثير ونأمل ان يصبح هذا المعرض محطة سنوية ثابتة وان يضع لبنان مجددا على خريطة التكنولوجيا والابتكار
آخر الأخبار
2026-10-08
وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا ممثلًا الرئيس عون خلال معرض experia: وجودنا في هذا الافتتاح بداية لشيء اكبر بكثير ونأمل ان يصبح هذا المعرض محطة سنوية ثابتة وان يضع لبنان مجددا على خريطة التكنولوجيا والابتكار
0
أخبار دولية
2026-04-18
ترامب: إيران لا يمكنها ابتزازنا
أخبار دولية
2026-04-18
ترامب: إيران لا يمكنها ابتزازنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
14:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
0
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
في برج قلوية... طلاب ومعلمون وأهال اختاروا العلم ولو في بيوت جاهزة
تقارير نشرة الاخبار
13:08
في برج قلوية... طلاب ومعلمون وأهال اختاروا العلم ولو في بيوت جاهزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
لاكروا في بيروت... والوقت ينفد أمام اليونيفيل!
تقارير نشرة الاخبار
13:07
لاكروا في بيروت... والوقت ينفد أمام اليونيفيل!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:20
هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)
فنّ
05:20
هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)
2
حال الطقس
02:29
طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت
حال الطقس
02:29
طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت
3
أخبار لبنان
08:15
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
أخبار لبنان
08:15
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
4
أخبار لبنان
04:17
لاكروا من بعبدا: خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.. وموقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار
أخبار لبنان
04:17
لاكروا من بعبدا: خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.. وموقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار
5
آخر الأخبار
12:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
آخر الأخبار
12:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
6
أخبار لبنان
10:05
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
أخبار لبنان
10:05
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
7
فنّ
03:51
"كم أنا محظوظ"... ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة بكلمات رومانسية
فنّ
03:51
"كم أنا محظوظ"... ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة بكلمات رومانسية
8
أخبار لبنان
05:16
سامي الجميل: إحالة ملف السفيرة ندى حمادة معوّض على المحكمة العسكرية سابقة خطيرة
أخبار لبنان
05:16
سامي الجميل: إحالة ملف السفيرة ندى حمادة معوّض على المحكمة العسكرية سابقة خطيرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More