معلومات للـLBCI: السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى استضاف عددًا من النواب في السفارة الأميركية لمناقشة إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955

مصادر دبلوماسية للـLBCI: مباحثات رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني الذي يصل الى بيروت اليوم تندرج في اطار دعم حكومة الرئيس سلام

مصادر دبلوماسية للـLBCI: مباحثات رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني الذي يصل الى بيروت اليوم تندرج في اطار دعم حكومة الرئيس سلام

الرئيس عون: التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت من وتيرة المفاوضات إلا أن هذا لا يعني أنها توقفت وهدفنا مصلحة لبنان