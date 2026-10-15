أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء بعدما لم تتم الاستجابة لمطلبهم بتأمين أموال لشراء المحروقات لمعامل الكهرباء لمدة ٣ أشهر علما أن هناك سفينة محملة بالغاز أويل ستصل إلى لبنان خلال أسبوع وينقص ٢٣ مليون دولار لتسديد كامل قيمتها

آخر الأخبار
2026-10-15 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء بعدما لم تتم الاستجابة لمطلبهم بتأمين أموال لشراء المحروقات لمعامل الكهرباء لمدة ٣ أشهر علما أن هناك سفينة محملة بالغاز أويل ستصل إلى لبنان خلال أسبوع وينقص ٢٣ مليون دولار لتسديد كامل قيمتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء بعدما لم تتم الاستجابة لمطلبهم بتأمين أموال لشراء المحروقات لمعامل الكهرباء لمدة ٣ أشهر علما أن هناك سفينة محملة بالغاز أويل ستصل إلى لبنان خلال أسبوع وينقص ٢٣ مليون دولار لتسديد كامل قيمتها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وزراء

القوات

اللبنانية

الوزراء

بعدما

الاستجابة

لمطلبهم

بتأمين

أموال

لشراء

المحروقات

لمعامل

الكهرباء

سفينة

محملة

بالغاز

لبنان

أسبوع

وينقص

مليون

دولار

لتسديد

قيمتها

LBCI التالي
وزير الإعلام بول مرقص: لا قرار حكومياً بعد بإحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي
مصادر دبلوماسية للـLBCI: مباحثات رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني الذي يصل الى بيروت اليوم تندرج في اطار دعم حكومة الرئيس سلام
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:40

قائد الجيش استقبل سفيرة سويسرا والصلح

LBCI
آخر الأخبار
10:32

مسؤولان حكوميان لرويترز: الحوثيون أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية

LBCI
أخبار لبنان
10:24

السعودية تتهم إيران "بتشجيع" الحوثيين على التصعيد الأخير ضدها

LBCI
أخبار دولية
10:18

التحالف العسكري بقيادة السعودية: الحوثيون يملكون "تقنيات متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:32

مسؤولان حكوميان لرويترز: الحوثيون أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية

LBCI
آخر الأخبار
09:47

وصول رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى مطار بيروت

LBCI
آخر الأخبار
09:34

المتحدث باسم قوات التحالف: دمرنا مخازن للصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي في جبال صنعاء

LBCI
آخر الأخبار
09:34

بلومبرغ: أميركا تعبر لدول وكالة الطاقة الدولية عن استيائها بشأن كميات النفط التي يجري سحبها في حالات الطوارئ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-07

نتنياهو: متفق مع ترامب في القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-21

الأم... قلب أقوى من كل شيء!

LBCI
اقتصاد
2026-07-20

سلسلة قرارات لكركي... وتعميم يحدّد آلية منح الموافقات المسبقة لعمليات زرع نقي العظم

LBCI
خبر عاجل
2026-06-24

سلام: لقد تحاورنا منذ عام 1975 وحتى عام 1989 للأسف أحيانًا بالنار والسلاح وخضنا عشرات جولات التفاوض السياسي وصولًا إلى اتفاق الطائف لذلك لسنا بحاجة إلى مفاوضات جديدة لتطبيق الاتفاق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:54

رئيسة وزراء اليابان تنفي أي نشاط تجسسي بعد توقيف موسكو صحافيا يابانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:53

فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا

LBCI
أخبار لبنان
06:38

محكمة الجنايات في بيروت تؤجل جلسة ملف حساب الاستشارات لرياض سلامة إلى 3 كانون الأول ومحاكمة ميشال تويني غيابياً

LBCI
أخبار لبنان
06:32

حاكم مصرف لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيدة

LBCI
أخبار دولية
02:16

زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر

LBCI
عالم الطبخ
14:00

أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل

LBCI
آخر الأخبار
13:41

مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:26

النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها

LBCI
حال الطقس
02:53

طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
05:40

قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان

LBCI
اسرار
23:52

أسرار الصحف 15-10-2026

LBCI
آخر الأخبار
13:41

مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد

LBCI
آخر الأخبار
12:02

معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

في برج قلوية... طلاب ومعلمون وأهال اختاروا العلم ولو في بيوت جاهزة

LBCI
خبر عاجل
14:50

مسؤول بالخارجية الأميركية للجزيرة: اليونيفيل فشلت بعد 7 صراعات تخللت فترتها وتشييد حزب الله بنية عسكرية قربها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More