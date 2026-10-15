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انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء بعدما لم تتم الاستجابة لمطلبهم بتأمين أموال لشراء المحروقات لمعامل الكهرباء لمدة ٣ أشهر علما أن هناك سفينة محملة بالغاز أويل ستصل إلى لبنان خلال أسبوع وينقص ٢٣ مليون دولار لتسديد كامل قيمتها
آخر الأخبار
2026-10-15 | 08:45
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انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء بعدما لم تتم الاستجابة لمطلبهم بتأمين أموال لشراء المحروقات لمعامل الكهرباء لمدة ٣ أشهر علما أن هناك سفينة محملة بالغاز أويل ستصل إلى لبنان خلال أسبوع وينقص ٢٣ مليون دولار لتسديد كامل قيمتها
*
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