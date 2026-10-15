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بلومبرغ: أميركا تعبر لدول وكالة الطاقة الدولية عن استيائها بشأن كميات النفط التي يجري سحبها في حالات الطوارئ

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2026-10-15 | 09:34
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بلومبرغ: أميركا تعبر لدول وكالة الطاقة الدولية عن استيائها بشأن كميات النفط التي يجري سحبها في حالات الطوارئ
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بلومبرغ: أميركا تعبر لدول وكالة الطاقة الدولية عن استيائها بشأن كميات النفط التي يجري سحبها في حالات الطوارئ

 
 
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