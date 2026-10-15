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وكالة: استهداف خط تصدير الغاز الجبسة في شمال شرق سوريا واندلاع حريق
آخر الأخبار
2026-10-15 | 11:37
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وكالة: استهداف خط تصدير الغاز الجبسة في شمال شرق سوريا واندلاع حريق
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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